Krvavi napad na Kijev

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Krvavi napad na Kijev

Načelnik Vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je danas da su u jučerašnjem ruskom napadu na glavni grad Ukrajine poginule najmanje 23 osobe, preneo je Ukrinform.

“Nažalost, broj poginulih u Kijevu porastao je na 23”, naveo je Tkačeno na aplikaciji Telegram. Agencija je navela da spasilačke operacije i dalje traju. U jučerašnjem ruskom napadu, prema informacijama Vojne uprave Kijeva, oštećene su i brojne zgrade, među kojima i zgrada Delegacije Evropske unije.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

"Više od 50 ranjeno, desetine mrtvih, uključući i deca": Zelenski saopštio crne vesti nakon ruskog napada na Kijev

"Više od 50 ranjeno, desetine mrtvih, uključući i deca": Zelenski saopštio crne vesti nakon ruskog napada na Kijev

Večernje novosti pre 0 minuta
Zelenski: I dalje se vodi osam osoba kao nestale posle jučerašnjih ruskih udara na Kijev

Zelenski: I dalje se vodi osam osoba kao nestale posle jučerašnjih ruskih udara na Kijev

Beta pre 55 minuta
Jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata

Jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata

BBC News pre 50 minuta
Ovo je Angelina (2) zbog koje Ukrajina danas tuguje: „Rođena i umrla pod ruskom paljbom“

Ovo je Angelina (2) zbog koje Ukrajina danas tuguje: „Rođena i umrla pod ruskom paljbom“

Nova pre 55 minuta
Zelenski: I dalje se vodi osam osoba kao nestale posle jučerašnjih ruskih udara na Kijev

Zelenski: I dalje se vodi osam osoba kao nestale posle jučerašnjih ruskih udara na Kijev

Radio sto plus pre 45 minuta
"Rusija razume samo silu" Zelenski se opet oglasio o stravičnom napadu na Kijev u kojem su ubijene najmanje 23 osobe "Sudbina…

"Rusija razume samo silu" Zelenski se opet oglasio o stravičnom napadu na Kijev u kojem su ubijene najmanje 23 osobe "Sudbina 8 ljudi i dalje nepoznata" (video)

Kurir pre 1 sat
Zelenski: Posle ruskih udara na Kijev osam osoba se vodi kao nestalo, poginule najmanje 23

Zelenski: Posle ruskih udara na Kijev osam osoba se vodi kao nestalo, poginule najmanje 23

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaRusijaKijevvestisvetRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Peskov: Putin ne isključuje mogućnost sastanka sa Zelenski

Peskov: Putin ne isključuje mogućnost sastanka sa Zelenski

RTV pre 10 minuta
Izrael uništio vojni i državni vrh Huta? Bukte napadi na Jemen, navodno ubijen hutski premijer

Izrael uništio vojni i državni vrh Huta? Bukte napadi na Jemen, navodno ubijen hutski premijer

Nova pre 10 minuta
Priprema za potencijalnu katastrofu: AI prikazuje moguću erupciju vulkana Fudži

Priprema za potencijalnu katastrofu: AI prikazuje moguću erupciju vulkana Fudži

Danas pre 5 minuta
Oglasila se bahata Dajana nakon što je proterana iz Hrvatske jer je napala vozača tramvaja: "Ovo je tek početak"

Oglasila se bahata Dajana nakon što je proterana iz Hrvatske jer je napala vozača tramvaja: "Ovo je tek početak"

Blic pre 5 minuta
Crna kutija iz jahte poznatog biznismena krije tajnu poslednjih 16 minuta! Evo koga je zvao mobilnim pre smrti, signal se…

Crna kutija iz jahte poznatog biznismena krije tajnu poslednjih 16 minuta! Evo koga je zvao mobilnim pre smrti, signal se prekida a onda... (foto)

Kurir pre 0 minuta