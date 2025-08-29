Krvavi napad na Kijev

Načelnik Vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko izjavio je danas da su u jučerašnjem ruskom napadu na glavni grad Ukrajine poginule najmanje 23 osobe, preneo je Ukrinform.

“Nažalost, broj poginulih u Kijevu porastao je na 23”, naveo je Tkačeno na aplikaciji Telegram. Agencija je navela da spasilačke operacije i dalje traju. U jučerašnjem ruskom napadu, prema informacijama Vojne uprave Kijeva, oštećene su i brojne zgrade, među kojima i zgrada Delegacije Evropske unije.