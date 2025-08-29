Stojković objavio spisak

Dragan Stojković Piksi, selektor reprezentacije Srbije, objavio je konačan spisak igrača na koje računa za utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv Letonije i Engleske.

Sa prethodnog šireg spiska otpali su Vanja Milinković-Savić, Jan Karlo Simić, Stefan Mitrović. Selektor Stojković računa na: Golmani: Đorđe Petrović, Veljko Ilić, Dragan Rosić Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nemanja Stojić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković Sredina: Saša Lukić, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Andrija