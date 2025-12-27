Komo ubedljiv u gostima, baš ovakav rezultat je malo ko očekivao

Fudbaleri Koma pobedili su danas na gostujućem terenu Leče 3:0, u utakmici 17. kola italijanske Serije A.

Prednost Komu doneo je Niko Pas golom u 20. minutu, a vođstvo je uvećao Hakobo Ramon pogotkom u 66. minutu. Konačan rezultat postavio je Anastasijos Duvikas pogotkom u 75. minutu. Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 69. minutu. Komo zauzima šesto mesto na tabeli sa 27 bodova, dok se Leče nalazi na 16. poziciji sa 16 bodova. Komo će u narednom kolu dočekati Udineze, dok će Leče igrati na gostujućem terenu