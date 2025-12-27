Pobede Arsenala i Liverpula u Premijer ligi, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

Radio sto plus pre 5 sati
Pobede Arsenala i Liverpula u Premijer ligi, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

Prednost Arsenalu doneo je Martin Edegor pogotkom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao napadač Brajtona Žoržinjo Ruter autogolom u 52. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Brajtona Dijego Gomes pogotkom u 64. minutu. Arsenal je prvi na tabeli sa 42 boda, dva više od drugoplasiranog Mančester sitija, dok Brajton zauzima 12. mesto sa 24 boda. Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Arsenal kao domaćin protiv Aston Vile, a Brajton na gostujućem terenu protiv Vest Hema. Liverpul je na svom terenu pobedio Vulverhempton 2:1. Prednost Liverpulu doneo je Rajan Gravenberh golom u 41. minutu, a
Arteta: Deklana sam pre dva dana pitao… Igrači su uvek spremni

Sport klub pre 3 sata
Udineze u 90.+5 do boda protiv Lacija, pobede Koma i Kaljarija

Sport klub pre 3 sata
Uzbudljivo fudbalsko popodne na ostrvu: Arsenal i Liverpul sigurni, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

Kurir pre 5 sati
Komo ubedljiv u gostima, baš ovakav rezultat je malo ko očekivao

Nova pre 5 sati
Fudbaleri Koma savladali Leće, Kaljari bolji od Torina u Seriji A

RTS pre 5 sati
Arsenal čuva prvo mesto: "Tobdžije" pobedile Brajton u Premijer ligi

Večernje novosti pre 5 sati
Potop srpskog reprezentativca u Premijer ligi, "Raja" blokirao Brajton i Arsenalu zadržao krunu na glavi

Telegraf pre 5 sati
LiverpulMančester SitiArsenalLondonPremijer liga

Jedan od najboljih tenisera na svetu propušta Australijan open zbog povrede

Danas pre 32 minuta
Nigerija u osmini finala Kupa afričkih nacija

Danas pre 7 minuta
Laka pobeda Zvezde protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Aston Vili derbi Premijer lige, 11. uzastopna pobeda u svim takmičenjima ekipe iz Birmingema

Danas pre 2 sata
Olimpijski komitet Srbije proglasio najbolje sportiste u 2025. godini

Danas pre 1 sat