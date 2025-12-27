Pobede Arsenala i Liverpula u Premijer ligi, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

Prednost Arsenalu doneo je Martin Edegor pogotkom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao napadač Brajtona Žoržinjo Ruter autogolom u 52. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Brajtona Dijego Gomes pogotkom u 64. minutu. Arsenal je prvi na tabeli sa 42 boda, dva više od drugoplasiranog Mančester sitija, dok Brajton zauzima 12. mesto sa 24 boda. Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Arsenal kao domaćin protiv Aston Vile, a Brajton na gostujućem terenu protiv Vest Hema. Liverpul je na svom terenu pobedio Vulverhempton 2:1. Prednost Liverpulu doneo je Rajan Gravenberh golom u 41. minutu, a