Arsenal čuva prvo mesto: "Tobdžije" pobedile Brajton u Premijer ligi

ARSENAL ne da prvo mesto. Pobedio je Mančester siti ekipu Notingem Foresta (2:1) i tako prebacio pritisak na "tobdžije". Klub iz Londona nije podlegao pritisku i uspeo je na "Emirejtsu" da savlada Brajton sa 2:1 u 18. kolu Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth Od početka utakmice izabranici Mikela Artete su krenuli da stežu obruč oko gola rivala i uspeli su da dođu do prednosti u 14. minutu preko Martina Odegarda kome je to bio prvi gol ove sezone. Kad je u 52. minutu Žoržinjo Ruter postigao autogol, delovalo je da će Arsenal bez problema upisati nova tri boda, ali morali su ozbiljno da se pomuče da dođu do tog cilja. Gosti su u 64. minutu uspeli da smanje na 2:1, a strelac je bio