Katastrofa u Hrvatskoj! Olujno nevreme u Dubrovniku i na jugu: Ulice postale reke, auto-put u blokadi! (video)

Alo pre 18 minuta
Katastrofa u Hrvatskoj! Olujno nevreme u Dubrovniku i na jugu: Ulice postale reke, auto-put u blokadi! (video)

Snažno nevreme praćeno jakim vetrom, grmljavinom i velikom količinom padavina zahvatilo je Dubrovnik i okolinu

Obilna kiša u kratkom vremenu poplavila je gradske ulice, a kako navodi hrvatski Index, gradske ulice i stepenice pretvorile su se u vodopade i potoke. Prema izveštajima, JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Šipan imali su šest intervencija u jutarnjim satima, od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana sa saobraćajnica. U intervencijama je učestvovalo osam vatrogasaca s tri vozila. Nevreme praćeno obilnim padavinama zahvatilo je danas delove Hrvatske, a
