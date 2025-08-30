BBC vesti na srpskom

Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta, BBC izvor kaže da se napadač maskirao u Glovo dostavljača

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, subotnji napad je opisao kao „strašno ubistvo" i uputio saučešće porodici političara

BBC News pre 1 sat  |  Tom Bennet - BBC Njuz
Parubij je svojevremeno bio i sekretar Saveta za bezbednost i odbranu Ukrajine
Getty Images
Andrej Parubij, bivši predsednik parlamenta Ukrajine ubijen je u Lavovu, gradu na zapadu zemlje, saopštili su zvaničnici.

Na društvenim mrežama se pojavio neverifikovani snimak koji prikazuje kako napadač obučen u dostavljača prilazi Parubiju na ulicu.

Dok hoda za njim, napadač nosi oružje, a potom beži.

Policija je organizovala poteru za napadačem.

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, subotnji napad je opisao kao „strašno ubistvo" i uputio saučešće porodici političara.

Parubij je imao 54 godine, a njegov politički uspon poklopio se sa masovnim protestima na Majdanu, čiji cilj su bili približavanje Ukrajine Evropskoj uniji i svrgavanje sa vlasti proruskog predsednika Viktora Janukoviča 2014.

Ukrainian police guard at the site of the killing of Andriy Parubiy in Lviv
Reuters
Policija je blokirala deo grada u kojem je ubijen Parubij

Ukrajinske vlasti su pokrenule specijalnu operaciju „Sirena“ kako bi pronašle i uhapsile osumnjičenog.

„Sve neophodne snage i sredstva su raspoređene“, rekao je predsednik Zelenski u saopštenju.

Ukrajinski tužioci su saopštili da je „neidentifikovani naoružani čovek ispalio nekoliko hitaca na političara“ i da je Parubij „preminuo na licu mesta“.

BBC izvor u ukrajinskim bezbednosnim agencijama rekli su da je kasnije na licu mesta pronađeno sedam čaura.

Isti izvor naveo je da je osumnjičeni sa sobom nosio žutu torbu za kurirsku dostavu marke Glovo. Takođe se navodi da je imao električni bicikl.

Video nije nezavisno verifikovan.

Parubij je bio ključna figura u pokretu Evromajdan, koji je počeo pošto je Janukovičeva vlada odbila da potpiše sporazum o pridruživanju sa EU krajem 2013. godine.

Parubij je organizovao i koordinirao „samoodbranu“ Majdana – naoružane timove demonstranata koji su čuvali šatorski kamp u srcu prestonice Kijeva.

Nekoliko puta je povređen tokom sukoba sa ukrajinskom policijom za razbijanje demonstracija.

Posle Janukovičevog svrgavanja, postao je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, u periodu kada su separatisti koje je naoružala Rusija počeli da se bore u istočnoj Ukrajini – i kada je ruski predsednik Vladimir Putin anektirao poluostrvo Krim.

Posle invazije Rusije na Ukrajinu 2022, Parubij se pridružio teritorijalnoj odbrani Ukrajine.

Bio je poslanik u parlamentu Ukrajine.

(BBC News, 08.30.2025)

BBC News
Ključne reči

UkrajinaBBCGlovoVladimir Zelenski

