Orban dobio od SAD izuzeće od sankcija na rusku naftu i gas za Mađarsku: Kako je to uspeo?

Sjedinjene Američke Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na uvoz nafte i gasa iz Rusije, naveo je zvaničnik Bele kuće, nakon što se premijer Viktor Orban založio za to tokom sastanka sa predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu, piše Gardijan.

Prošlog meseca, Tramp je uveo sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft, povezane sa situacijom u Ukrajini, koje su nosile pretnju dodatnim sankcijama za subjekte u zemljama koje kupuju naftu od njih. Potreba za ruskom naftom Mađarski premijer sastao se sa Trampom u Beloj kući u petak, na njihovom prvom bilateralnom sastanku otkako se američki predsednik vratio na vlast, i objasnio zašto njegova zemlja mora da koristi rusku naftu u vreme kada Tramp vrši