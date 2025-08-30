Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Beta pre 45 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je danas izjavio da su pripadnici Sektora za vanredne situacije za osam meseci ove godine intervenisali skoro 30.000 puta i dodao da je toliki broj intervencija bio tokom cele prošle godine.

Dačić je prilikom posete Policijskoj stanici u Osečini i Vatrogasno-spasilačkom odeljenju u toj opštini kazao da su pripadnici Sektora za vanredne situacije ove godine spasli 1.300 ljudi i da je neophodno povećati kapacitete tog sektora da bi građani Srbije i njihova imovina "bili još sigurniji i bezbedniji".

"Situacija je takva da ne možete imati bilo kakvu stabilnu prognozu kakve će vremenske prilike biti u narednom periodu. Juče je bilo 200 požara u Srbiji što je mnogo veći broj od uobičajenog za ovaj period", rekao je ministar, a preneo njegov kabinet u saopštenju.Po Dačićevim rečima, povećalo se poverenje građana Srbije u pripadnike MUP.

"Želja mi je da policija bude u najboljem smislu reči u službi građana, da bude servis građana. Policija postoji u interesu građana, ona je narodna policija. Rezultati koje imamo pokazuju sve veće poverenje građana u to da će ih neko zaštiti, a to su upravo policajci i vatrogasci", rekao je ministar.

(Beta, 30.08.2025)

Povezane vesti »

Dačić: Mi postojimo u interesu građana, a rezultati pokazuju sve veće poverenje u policiju

Dačić: Mi postojimo u interesu građana, a rezultati pokazuju sve veće poverenje u policiju

N1 Info pre 1 sat
Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

RTS pre 40 minuta
Dačić: Želja mi je da policija bude u najširem smislu servis građana

Dačić: Želja mi je da policija bude u najširem smislu servis građana

Danas pre 1 sat
Dačić: Policija u službi građana

Dačić: Policija u službi građana

Vesti online pre 50 minuta
Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024. godine.

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024. godine.

Serbian News Media pre 35 minuta
Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Radio sto plus pre 20 minuta
Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

U Beogradu i Novom Sadu osvanuli bilbordi povodom rođendana Lukašenka

U Beogradu i Novom Sadu osvanuli bilbordi povodom rođendana Lukašenka

Slobodna Evropa pre 5 minuta
Dačić: Mi postojimo u interesu građana, a rezultati pokazuju sve veće poverenje u policiju

Dačić: Mi postojimo u interesu građana, a rezultati pokazuju sve veće poverenje u policiju

N1 Info pre 1 sat
Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Beta pre 45 minuta
Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

RTS pre 40 minuta
„Vučić se vraća korenima i šteti Srbiji“: Bivši nemački evroparlamentarac ocenio da predsednik državu ne vodi u dobrom pravcu…

„Vučić se vraća korenima i šteti Srbiji“: Bivši nemački evroparlamentarac ocenio da predsednik državu ne vodi u dobrom pravcu

Nova pre 40 minuta