Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Beta pre 45 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je danas izjavio da su pripadnici Sektora za vanredne situacije za osam meseci ove godine intervenisali skoro 30.000 puta i dodao da je toliki broj intervencija bio tokom cele prošle godine.

Dačić je prilikom posete Policijskoj stanici u Osečini i Vatrogasno-spasilačkom odeljenju u toj opštini kazao da su pripadnici Sektora za vanredne situacije ove godine spasli 1.300 ljudi i da je neophodno povećati kapacitete tog sektora da bi građani Srbije i njihova imovina "bili još sigurniji i bezbedniji".

"Situacija je takva da ne možete imati bilo kakvu stabilnu prognozu kakve će vremenske prilike biti u narednom periodu. Juče je bilo 200 požara u Srbiji što je mnogo veći broj od uobičajenog za ovaj period", rekao je ministar, a preneo njegov kabinet u saopštenju.Po Dačićevim rečima, povećalo se poverenje građana Srbije u pripadnike MUP.

"Želja mi je da policija bude u najboljem smislu reči u službi građana, da bude servis građana. Policija postoji u interesu građana, ona je narodna policija. Rezultati koje imamo pokazuju sve veće poverenje građana u to da će ih neko zaštiti, a to su upravo policajci i vatrogasci", rekao je ministar.

(Beta, 30.08.2025)