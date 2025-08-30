Deficit 5,1 milijardu evra, povećan za 7,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine

1 Proizvodnju u julu povukla energetika i automobilska industrija, kod izvoza smanjen deficit a u turizmu više podbacili domaći gosti Industrijska proizvodnja u Srbiji u julu ove godine veća je za 5,5% u odnosu na jul prošle godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku..

U odnosu na prosek cele 2024. veća je za 3,1%, a u periodu januar-jul ove godine, u poređenju sa istim periodom 2024. godine, veća je za 3%. Posmatrano po sektorima, u julu je u odnosu na isti mesec 2024. godine zabeležen rast u snabdevanju električnom energijom, gasom od 14,3%, u rudarstvu 12,9% a u prerađivačkoj industriji 3,2%. Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, osim