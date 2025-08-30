Devojčica poginula pred kućnim pragom: Očevici tvrde da je autobus išao više od 80 na sat: Dete udareno naočigled majke (foto)…

Devojčica (16) poginula je juče u Zemunu kada je vozač gradskog autobusa, krećući se velikom brzinom, prošao na crveno svetlo, a onda je udario dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu. Da stvar bude još tragičnija dete je stradalo naočigled majke i, maltene, na kućnom pragu!

Kako su očevici, još uvek potreseni tragedijom, potvrdili za "Blic", nesrećna devojčica je na pešačkom prelazu bila sa majkom, a nedaleko od mesta nesreće i živi. - Ona je tu dete iz kraja, viđala sam je sa majkom, žive 200 metara od mesta nesreće - kaže prodavačica za "Blic". Mladić koji radi u obližnjoj perionici napomenuo je i da se vozač autobusa kretao velikom brzinom, te da je ubeđen da je vozio više od 80 kilometara na čas. - On se jako brzo kretao, sigurno