Profesor Boris Antić o uzrocima nesreće u Zemunu – ljudski faktor i kontrola profesionalnih vozača

Nakon što je šesnaestogodišnja devojčica poginula u Zemunu na pešačkom prelazu, kada je vozač autobusa prošao na crveno svetlo, profesor Saobraćajnog fakulteta dr Boris Antić upozorava da je ljudski faktor uzrok u više od 90 odsto saobraćajnih nezgoda. On naglašava značaj sistemske kontrole profesionalnih vozača, dodatne edukacije i odgovornosti transportnih kompanija, ali i podseća da tehnički ispravni i ispravno korišćeni bezbednosni sistemi kao što su pojasevi i vazdušni jastuci – često predstavljaju

Šesnaestogodišnja devojčica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Zemunu. Devojčica je stradala kada ju je na pešačkom prelazu udario autobus GSP-a. Vozaču autobusa određeno je zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao nesreću prolaskom kroz raskrsnicu na crveno svetlo. Boris Antić, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Komiteta za bezbednost saobraćaja navodi za RTS da je u ovakvim slučajevima najvažnije sačekati zvanične