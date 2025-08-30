Profesor Boris Antić o uzrocima nesreće u Zemunu – ljudski faktor i kontrola profesionalnih vozača

RTS pre 1 sat
Profesor Boris Antić o uzrocima nesreće u Zemunu – ljudski faktor i kontrola profesionalnih vozača

Nakon što je šesnaestogodišnja devojčica poginula u Zemunu na pešačkom prelazu, kada je vozač autobusa prošao na crveno svetlo, profesor Saobraćajnog fakulteta dr Boris Antić upozorava da je ljudski faktor uzrok u više od 90 odsto saobraćajnih nezgoda. On naglašava značaj sistemske kontrole profesionalnih vozača, dodatne edukacije i odgovornosti transportnih kompanija, ali i podseća da tehnički ispravni i ispravno korišćeni bezbednosni sistemi kao što su pojasevi i vazdušni jastuci – često predstavljaju

Šesnaestogodišnja devojčica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Zemunu. Devojčica je stradala kada ju je na pešačkom prelazu udario autobus GSP-a. Vozaču autobusa određeno je zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao nesreću prolaskom kroz raskrsnicu na crveno svetlo. Boris Antić, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Komiteta za bezbednost saobraćaja navodi za RTS da je u ovakvim slučajevima najvažnije sačekati zvanične
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Devojčica poginula pred kućnim pragom: Očevici tvrde da je autobus išao više od 80 na sat: Dete udareno naočigled majke (foto)…

Devojčica poginula pred kućnim pragom: Očevici tvrde da je autobus išao više od 80 na sat: Dete udareno naočigled majke (foto)

Blic pre 1 sat
"Ispod sam čuo tiho zapomaganje": Mladić pomislio da se srušila fasada, a onda zatekao autobus u dvorištu: "Ugledao sam patike…

"Ispod sam čuo tiho zapomaganje": Mladić pomislio da se srušila fasada, a onda zatekao autobus u dvorištu: "Ugledao sam patike deteta..." (foto)

Blic pre 47 minuta
I mama i beba dobro, porodila se trudnica povređena u saobraćajnoj nesreći u Zemunu

I mama i beba dobro, porodila se trudnica povređena u saobraćajnoj nesreći u Zemunu

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSGSPZemun

Društvo, najnovije vesti »

Eto šta je njegova politika: Batine i milostinja

Eto šta je njegova politika: Batine i milostinja

Danas pre 27 minuta
RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RTV pre 7 minuta
(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti…

(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti najjači udar, temperatura drastično pada

Blic pre 2 minuta
Da li prilikom parkiranja uvek povlačite ručnu kočnicu? Stručnjaci otkrivaju šta je ispravno

Da li prilikom parkiranja uvek povlačite ručnu kočnicu? Stručnjaci otkrivaju šta je ispravno

Danas pre 22 minuta
Kragujevac: Radovi čine 1. septembar nebezbednim — nastava kreće 8. 9. u OŠ “Đura Jakšić”

Kragujevac: Radovi čine 1. septembar nebezbednim — nastava kreće 8. 9. u OŠ “Đura Jakšić”

Serbian News Media pre 32 minuta