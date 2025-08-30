Dodik objavio rekordnu podršku: Anketa pokazuje da SNSD ima više od 40 odsto, a predsednik RS 62 odsto

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da danas završena anketa pokazuje da on kao predsednik SNSD i RS ima 62 odsto podrške, a ta partija više od 40 odsto.

''Za razliku od onih koji se nadaju da će SNSD oslabiti, on ipak ostaje kompaktna i jedinstvena politička partija koja i dalje ima snažan politički cilj i nepokolebljiva je da ga ostvari'', izjavio je Dodik u Laktašima, gde je održana Izborna konferencija Gradskog odbora ove stranke. Napomenuo je da je SNSD čvrsto organizovan na svakom biračkom mestu u Republici Srpskoj, upozorivši da će ''stranci'', ukoliko unište tu partiju, srušiti ''sve istorijske težnje
