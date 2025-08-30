Šest meseci od smrti Saše Popovića: Suzana plače nad grobom, sestra ljubi spomenik: "Nikada te nećemo zaboraviti" (Video)

Danas se navršava šest meseci od smrti kreativnog direktora i tvorca "Granda", Saše Popovića.

Prijatelji i porodica danas će se okupiti na Bežanijskom groblju gde će dati pomen Šaši Popoviću. Na spomeniku stoje dva ogromna venca sa ružama kao i dve figurice Belog anđela koji predstavlja nadu u život posle smrti i pobedu nad smrću. Svi običaji su ispoštovani, na grob je stavljeno crno vino, kao i žito. Na groblje je prvi stigao Dragan Kojić Keba sa suprugom, a u ruci su nosili crvenu ružu. Direktor Granda, Goran Šljivić takođe je među prvima stigao na pomen.