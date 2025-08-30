"Srbija ne prihvata nasilne proteste": Vučić odgovorio "Gardijanu": Za devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000 neodobrenih skupova

Blic pre 6 sati
"Srbija ne prihvata nasilne proteste": Vučić odgovorio "Gardijanu": Za devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je pismom na tekst britanskog lista "Gardijan" od 25. avgusta i tom prilikom poručio da "država ne može i neće da prihvati nasilne ulične proteste", naglašavajući da je Srbija duboko povezana sa Evropom i da se, uprkos nemirima i povređenim policajcima, zemlja dosledno razvija u demokratskom i ekonomskom pravcu.

Kako je Vučić istakao na samom početku, tokom proteklih devet meseci, Srbija je imala više od 23.000 neodobrenih okupljanja. - Većina je bila malog obima, ponekad svega nekoliko desetina ljudi, ali su remetila svakodnevni život, zaustavljala rad institucija i u poslednje vreme prerastala u nasilje. Povređeno je više od 170 policajaca. Uprkos tome, reakcije policije ostale su ograničene i uzdržane, usmerene isključivo na one koji su uništavali imovinu ili napadali
Vučić odgovorio Gardijanu: Srbija je demokratija, ali ne prihvata nasilje prikriveno kao aktivizam

Danas pre 5 sati
