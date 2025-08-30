Vučić odgovorio Gardijanu: Srbija je demokratija, ali ne prihvata nasilje prikriveno kao aktivizam

Srbija je demokratija, koja će izbore održati pre roka koji ističe 2027. godine, ali ne može prihvatiti nasilje, prikriveno kao aktivizam, koje podriva institucije izgrađene predanošću i uz podršku evropskih partnera, navodi se u pismu predsednika Srbije Aleksandra Vučića britanskom Gardijanu.

Vučić je u pismu britanskom listu, odgovarajući na njihov uvodnik o Srbiji od 25. avgusta, ocenio da je Srbija duboko okrenuta Evropi, što teško da je u skladu sa idejom o njoj kao „autoritarnom i malignom autsajderu u regionu“ Vučićev odgovor podelila je na društvenoj mreži Iks njegova savetnica za medije Suzana Vasiljević, a u tekstu predsednik podseća da je u proteklih devet mesedi održano 23. 000 nedozvoljenih skupova. „Većina ih je bila mala, ponekad samo