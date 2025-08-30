Jovanović pitao Mladenovića koliko je kilometara metroa izgrađeno, i poručio: „Siđi sa grbače građana“

Danas pre 1 sat  |  Beta
Jovanović pitao Mladenovića koliko je kilometara metroa izgrađeno, i poručio: „Siđi sa grbače građana“

Centar za lokalnu samopravu (CLS) upitao je danas gradske vlasti koliko je kilometara urađeno na izgradnji metroa, napominjući da se ovog meseca ušlo u četvrtu godinu od osnivanja i rada JKP Beogradski metro, uz konstatacijiu da „ni ašov nije zaboden, a kamoli nešto više“.

Predsednik CLS Nikola Jovanović poručio je čelniku tog preduzeća Andreju Mladenoviću da je „vreme je da siđe sa grbače“ građana, navodeći da mu je „neto plata 280 hiljada dinara, ne računajući dnevnice od švrćkanja po Kini i drugim egzotičnim destinacijama“. Takođe je naveo da Mladenović vodi to preduzeće „sa 85 lica na grbači Beograđana, na čije plate samo ove godine ide 244 miliona dinara iz gradskog budžeta“. „Gospodine Mladenoviću, prema zvaničnom i javnom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Jovanović (CLS) upitao Andreju Mladenovića: Koliko je kilometra metroa izgrađeno – za četiri godine ni ašov nije zaboden

Jovanović (CLS) upitao Andreju Mladenovića: Koliko je kilometra metroa izgrađeno – za četiri godine ni ašov nije zaboden

Serbian News Media pre 5 minuta
Jovanović (CLS) upitao Andreju Mladenovića: Koliko je kilometra metroa izgrađeno - za četiri godine ni ašov nije zaboden

Jovanović (CLS) upitao Andreju Mladenovića: Koliko je kilometra metroa izgrađeno - za četiri godine ni ašov nije zaboden

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetKina

Ekonomija, najnovije vesti »

Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu 51,5, a nezaposlenosti 8,5 odsto

Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu 51,5, a nezaposlenosti 8,5 odsto

Nova ekonomija pre 15 minuta
Škoda Felicia se vraća na velika vrata - teško da joj možete odoleti

Škoda Felicia se vraća na velika vrata - teško da joj možete odoleti

Kamatica pre 5 minuta
Đurić obišao paviljon Srbije na Expu u Osaki koji je posetilo više od 700.000 ljudi

Đurić obišao paviljon Srbije na Expu u Osaki koji je posetilo više od 700.000 ljudi

Euronews pre 35 minuta
Đurić: Učešće na "Ekspu" u Osaki prilika da se Srbija promoviše u međunarodnoj zajednici

Đurić: Učešće na "Ekspu" u Osaki prilika da se Srbija promoviše u međunarodnoj zajednici

RTS pre 1 minut
Novi stambeni kvadrati na Zvezdari - Sky Technologies Beograd planira zgradu sa 39 stanova

Novi stambeni kvadrati na Zvezdari - Sky Technologies Beograd planira zgradu sa 39 stanova

Ekapija pre 25 minuta