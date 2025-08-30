Jovanović pitao Mladenovića koliko je kilometara metroa izgrađeno, i poručio: „Siđi sa grbače građana“

Centar za lokalnu samopravu (CLS) upitao je danas gradske vlasti koliko je kilometara urađeno na izgradnji metroa, napominjući da se ovog meseca ušlo u četvrtu godinu od osnivanja i rada JKP Beogradski metro, uz konstatacijiu da „ni ašov nije zaboden, a kamoli nešto više“.

Predsednik CLS Nikola Jovanović poručio je čelniku tog preduzeća Andreju Mladenoviću da je „vreme je da siđe sa grbače“ građana, navodeći da mu je „neto plata 280 hiljada dinara, ne računajući dnevnice od švrćkanja po Kini i drugim egzotičnim destinacijama“. Takođe je naveo da Mladenović vodi to preduzeće „sa 85 lica na grbači Beograđana, na čije plate samo ove godine ide 244 miliona dinara iz gradskog budžeta“. „Gospodine Mladenoviću, prema zvaničnom i javnom