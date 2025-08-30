Nikola Jovanović upitao Andreju Mladenovića: Koliko je kilometra metroa izgrađeno, za četiri godine ni ašov nije zaboden

Centar za lokalnu samopravu (CLS) upitao je danas gradske vlasti koliko je kilometara urađeno na izgradnji metroa, napominjući da se ovog meseca ušlo u četvrtu godinu od osnivanja i rada JKP Beogradski metro, uz konstatacijiu da "ni ašov nije zaboden, a kamoli nešto više". „Ovog meseca smo ušli u četvrtu godinu od osnivanja i rada JKP Beogradski metro. Zato javno pitam njegovog čelnika Andreju Mladenovića – koliko je kilometara metroa u Beogradu izgrađeno“, navodi