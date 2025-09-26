SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

Naslovi.ai pre 18 minuta
SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

NIS dobio licencu do 1. oktobra, JANAF traži produženje, Vučić upozorava na tešku zimu i visoke troškove zbog sankcija.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu licencu kojom se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućava rad do 1. oktobra 2025. NIS je podneo zahtev za uklanjanje sa SDN liste, što je dug proces. N1 Info Nova Danas

NIS je obezbedio dovoljne količine sirove nafte i derivata, a benzinske stanice su uredno snabdevene. Kompanija prilagođava poslovanje novim okolnostima i nastoji da očuva stabilnost tržišta. Telegraf Blic NIN RTV

Jadranski naftovod (JANAF) traži produženje licence za transport sirove nafte za NIS nakon 1. oktobra, uz podršku vlade Hrvatske. Ključ za produženje je aktivnost NIS-a prema američkim vlastima. RTV N1 Info Bloomberg Adria

Energetski stručnjak Željko Marković upozorava da, ukoliko sankcije stupe na snagu 1. oktobra, nestašice goriva neće biti odmah zbog postojećih zaliha, ali bi dugoročno mogle nastati velike poteškoće u snabdevanju. Vesti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra, uz odlaganje od četiri dana, ističući da je Srbija kolateralna šteta odnosa velikih sila i da je pred nama teška zima sa visokim troškovima. Mašina Blic

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima o očekivanim sankcijama, naglašavajući da je licenca za odlaganje sankcija izdata do 1. oktobra i da se pripremaju scenariji za budućnost. Nova ekonomija

Povezane vesti »

Mali o sankcijama NIS-u: Država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

Mali o sankcijama NIS-u: Država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

RTV pre 19 minuta
Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Nova ekonomija pre 18 minuta
NIS tvrdi da su pumpe uredno snabdevene, sankcije odložene do 1. oktobra

NIS tvrdi da su pumpe uredno snabdevene, sankcije odložene do 1. oktobra

Jugmedia pre 19 minuta
NIS od SAD dobio novu posebnu licencu koja važi do 1. oktobra

NIS od SAD dobio novu posebnu licencu koja važi do 1. oktobra

Radio sto plus pre 18 minuta
Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Radio sto plus pre 18 minuta
Parandilović: Sankcije NIS-u fijasko koji će platiti građani Srbije povećanjem cena

Parandilović: Sankcije NIS-u fijasko koji će platiti građani Srbije povećanjem cena

Novi magazin pre 18 minuta
Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra

Rešetka pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

Naslovi.ai pre 18 minuta
Mali o sankcijama NIS-u: Država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

Mali o sankcijama NIS-u: Država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

RTV pre 19 minuta
Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

N1 Info pre 18 minuta
Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Nova ekonomija pre 18 minuta
Kako do otpremnine nakon otkaza u Nemačkoj?

Kako do otpremnine nakon otkaza u Nemačkoj?

Kamatica pre 2 minuta