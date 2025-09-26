SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

Naslovi.ai pre 18 minuta

NIS dobio licencu do 1. oktobra, JANAF traži produženje, Vučić upozorava na tešku zimu i visoke troškove zbog sankcija.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu licencu kojom se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogućava rad do 1. oktobra 2025. NIS je podneo zahtev za uklanjanje sa SDN liste, što je dug proces. N1 Info Nova Danas

NIS je obezbedio dovoljne količine sirove nafte i derivata, a benzinske stanice su uredno snabdevene. Kompanija prilagođava poslovanje novim okolnostima i nastoji da očuva stabilnost tržišta. Telegraf Blic NIN RTV

Jadranski naftovod (JANAF) traži produženje licence za transport sirove nafte za NIS nakon 1. oktobra, uz podršku vlade Hrvatske. Ključ za produženje je aktivnost NIS-a prema američkim vlastima. RTV N1 Info Bloomberg Adria

Energetski stručnjak Željko Marković upozorava da, ukoliko sankcije stupe na snagu 1. oktobra, nestašice goriva neće biti odmah zbog postojećih zaliha, ali bi dugoročno mogle nastati velike poteškoće u snabdevanju. Vesti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra, uz odlaganje od četiri dana, ističući da je Srbija kolateralna šteta odnosa velikih sila i da je pred nama teška zima sa visokim troškovima. Mašina Blic

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima o očekivanim sankcijama, naglašavajući da je licenca za odlaganje sankcija izdata do 1. oktobra i da se pripremaju scenariji za budućnost. Nova ekonomija