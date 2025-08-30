Pljuskovi i grmljavina: RHMZ objavio kada nas očekuje promena vremena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je večeras da će pljuskovi i grmljavine, koji se na području Srbije očekuju tokom vikenda, lokalno usloviti količinu padavina veću od 20 milimetara za kratko vreme, dok je rizik od pojave grada izraženiji u subotu u jugozapadnoj Srbiji. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Beograda očekuju u subotu uveče i nedelju mogu usloviti količinu padavina veću od 20 milimetara za kratko vreme i to naročito tokom noći ka