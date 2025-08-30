U Kotoru ubijen pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić Mesar

Pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić (44), zvani Mesar, ubijen je večeras u Kotoru.

On je preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru od povreda zadobijenih u pucnjavi ispred porodične kuće u Kotoru, saopšteno je iz Uprave policije. Pucnjava se dogodila u mestu Zlatne njive u Kotoru, pišu podgoričke Vijesti. „Večeras, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R.K (44) iz Kotora, koji je usled zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave