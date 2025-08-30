Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje ispred prostorija SNS-a u Zemunu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje ispred prostorija SNS-a u Zemunu

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) potvrdilo je večeras da je uhapsilo S.I. (28), osumnjičenog da je 5. avgusta kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Zemunu.

On se sumnjiči da je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije koji su stajali u kordonu izmeću prostorija SNS i demonstranata tokom neprijavljenog javnog skupa. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Radio-televizija Srbije (RTS) prenela je ranije da je uhapšeni S.I. i ranije bio osuđivan.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kamenicama gađao žandarmeriju: Ovako je tekla akcija hapšenja osumnjičenog za napad u Zemunu tokom protesta (foto/video)

Kamenicama gađao žandarmeriju: Ovako je tekla akcija hapšenja osumnjičenog za napad u Zemunu tokom protesta (foto/video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankaMUPSNSžandarmerijaZemun

Društvo, najnovije vesti »

Vučić uhvaćen sa spuštenim gaćama

Vučić uhvaćen sa spuštenim gaćama

Radar pre 56 minuta
Tamara Milojković o ulozi u filmu "Vezani": Igram lik mlade žene koja biva uvučena u svet prostitucije, to je tema o kojoj…

Tamara Milojković o ulozi u filmu "Vezani": Igram lik mlade žene koja biva uvučena u svet prostitucije, to je tema o kojoj treba pričati"

Blic pre 56 minuta
Druga pobeda Srbije na Evrobasketu, uprkos povredi Bogdanovića i isključenju Petruševa

Druga pobeda Srbije na Evrobasketu, uprkos povredi Bogdanovića i isključenju Petruševa

BBC News pre 1 sat
U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

RTV pre 2 sata
Crkva je u protivprirodnom bludu sa režimom

Crkva je u protivprirodnom bludu sa režimom

Radar pre 2 sata