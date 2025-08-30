Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje ispred prostorija SNS-a u Zemunu

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) potvrdilo je večeras da je uhapsilo S.I. (28), osumnjičenog da je 5. avgusta kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Zemunu.

On se sumnjiči da je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije koji su stajali u kordonu izmeću prostorija SNS i demonstranata tokom neprijavljenog javnog skupa. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Radio-televizija Srbije (RTS) prenela je ranije da je uhapšeni S.I. i ranije bio osuđivan.