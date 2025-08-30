Kamenicama gađao žandarmeriju: Ovako je tekla akcija hapšenja osumnjičenog za napad u Zemunu tokom protesta (foto/video)

Blic pre 4 sati
U akciji Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata, BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je osumnjičeni koji je 5. avgusta na Novom Beogradu napao policiju.

Kako Blic saznaje, policijski službenici su operativnim radom identifikovali i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili Srećka I. (28) iz okoline Gornjeg Milanovca jer je 5. avgusta ove godine kamenicama gađao pripadnike Žandarmerije tokom neprijavljenog javnog skupa ispred prostorija SNS u Zemunu. Kako saznajemo, uhapšeni je i ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici i osuđivan zbog drugih krivičnih dela. On je tog 5. avgusta oko 22 sata gađao
Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje ispred prostorija SNS-a u Zemunu

Danas pre 1 sat
Druga pobeda Srbije na Evrobasketu, uprkos povredi Bogdanovića i isključenju Petruševa

BBC News pre 9 minuta
U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

RTV pre 1 sat
Crkva je u protivprirodnom bludu sa režimom

Radar pre 1 sat
Nakon protesta ispred zatvora na Klisi, organizovano gledanje Srbije na Evrobasketu ispred Filozofskog fakulteta (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje ispred prostorija SNS-a u Zemunu

Danas pre 1 sat