Veliki peh za Srbiju: Filip Petrušev isključen sa meča protiv Portugala

Košarkaši Srbije vode protiv Portugala posle prve četvrtine rezultatom 23:19 u drugom kolu A grupe na Evropskom prvenstvu, ali će u nastavku meča biti znatno oslabljeni jer je sa meča isključen krilni centar Filip Petrušev.

On je diskvalifikovan sa utakmice zbog udaranja protivnika u stomak, a potom je morao da napusti dvoranu. Nakon samo nekoliko minuta igre, centar reprezentacije Srbije Filip Petrušev dobio je isključujući faul posle udarca Dioga Brita ispod koša Portugala, a sudije su nakon gledanja snimka udaljile srpskog igrača sa parketa. To znači da će Srbija biti lišena njegove pomoći do kraja susreta, a samim tim će Tristan Vukčević, Nikola Jokić i Nikola Milutinov imati