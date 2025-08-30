Ubijen jedan od vođa Majdana: Napadač ga upucao i pobegao na biciklu

Andrij Parubij, ukrajinski političar poznat po svojoj ulozi kao bivši predsednik skupštine i značajnom doprinosu tokom protesta na Trgu Majdan 2013. i 2014. godine, ubijen je danas u Lavovu.

Prethodno, Nacionalna policija je izjavila da je jedna politička ličnost poginula usled pucnjave u zapadnom delu Ukrajine. Irina Heraščenko, poslanica iz stranke Evropska solidarnost, potvrdila je za Kyiv Independent da je Parubij bio žrtva ovog tragičnog incidenta. Vest o njegovoj smrti potvrdio je i predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski. "Ministar unutrašnjih poslova, Igor Klimenko, i generalni tužilac, Ruslan Kravčenko, obavestili su me o prvim poznatim