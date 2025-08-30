Došao je ko je došao... Suzana Jovanović uplakana održala emotivan govor na pomenu

Suzana Jovanović danas je pola godine od smrti voljenog supruga Saše Popovića obeležila šestomesečnim pomenom.

Svi običaji su ispoštovani, sin i ćerka se nisu odvajali od majke, a tu je bila i Saletova rođena sestra Ivanka. Veliki broj prijatelja i kolega okupio se danas na Novom bežanijskom groblju, kako bi uz sveću i molitvu odražo pomen sjajanom čoveku koji im neizmerno nedostaje. Suzana nije mogla da sakrije suze, dok joj je ćerka sve vreme bila uz majku i neuteško gledala u očevu fotografiju. Nakon što je sveštenik završio, uplakana Suzana Jovanović se kratko obratila