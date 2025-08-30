Crvena zvezda naišla na veliki problem: Povreda ključnog igrača, propušta i derbi i početak Lige Evrope! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu poena Srbije: Orlovi vode u najtežem izazovu do sada!
Hot sport pre 15 minuta
Loše vesti za ljude iz Ljutice Bogdana! Crvena zvezda će u grupnoj fazi Lige Evrope igrati protiv Lila, Seltika, FCSB-a i Selte, dok je izbegla Dinamo iz Zagreba u drugom šeširu.
Par dana pre početka evropskog takmičenja, crveno-bele očekuje večiti derbi, a deluje da na njemu neće imati na raspolaganju Rada Krunića. Udarac za Zvezdu❗️ Rade Krunić propušta start Lige Evrope i derbi ❗️ #fkcz #zvezda #crvenazvezda #radekrunic #krunic #EuropaLeague #srpskifudbal https://t.co/kILrpMrZf7 — Sport Klub (@sportklub) August 30, 2025 Kako piše Sport Klub, bosanskohercegovački reprezentativac neće moć da pomogne crveno-belima ni na uvodna dva kola Lige