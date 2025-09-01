Đoković ubedljivo do četvrtfinala Ju Es opena

Radio sto plus pre 8 minuta
Đoković ubedljivo do četvrtfinala Ju Es opena

Sedmi teniser sveta pobedio je 144. igrača na ATP listi posle sat i 51 minuta.

Đoković je u sva tri seta napravio po dva brejka, dok je Štruf u petom gemu prvog seta stigao do svog jedinog brejka na meču. U četvrtfinalu, Đoković će igrati protiv četvrtog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica, koji je posle tri seta pobedio Čeha Tomaša Mahača 6:4, 6:3, 6:3. Đoković i Fric su se do sada sastajali 10 puta, i svih 10 pobeda ostvario je srpski teniser.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Đoković rutinski eliminisao Štrufa, sa Fricom za polufinale Ju-Es opena

Đoković rutinski eliminisao Štrufa, sa Fricom za polufinale Ju-Es opena

RTS pre 3 minuta
Đoković otkrio Da je promenio stil igre: Do sada sam morao da trčim za loptom i proklizavam

Đoković otkrio Da je promenio stil igre: Do sada sam morao da trčim za loptom i proklizavam

Kurir pre 18 minuta
Novak: Svašta bih pitao Rodžera i Rafu, za Taru – pobeda

Novak: Svašta bih pitao Rodžera i Rafu, za Taru – pobeda

Sport klub pre 34 minuta
Četvrti teniser sveta naredni đokovićev rival: Amerikanac stoji na putu Novaku ka polufinalu

Četvrti teniser sveta naredni đokovićev rival: Amerikanac stoji na putu Novaku ka polufinalu

Kurir pre 13 minuta
Đoković ubedljivom pobedom nad Štrufom do četvrtfinala US opena

Đoković ubedljivom pobedom nad Štrufom do četvrtfinala US opena

Radio 021 pre 14 minuta
Đoković Brazilcima pričao o njihovom vunderkindu: “Možda mu budem u budućnosti mentorisao”

Đoković Brazilcima pričao o njihovom vunderkindu: “Možda mu budem u budućnosti mentorisao”

Telegraf pre 13 minuta
Novak Đoković nastavio da piše istoriju, uzeo još jedan rekord Federeru

Novak Đoković nastavio da piše istoriju, uzeo još jedan rekord Federeru

Nova pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP lista

Sport, najnovije vesti »

Đoković rutinski eliminisao Štrufa, sa Fricom za polufinale Ju-Es opena

Đoković rutinski eliminisao Štrufa, sa Fricom za polufinale Ju-Es opena

RTS pre 3 minuta
Đoković ubedljivo do četvrtfinala Ju Es opena

Đoković ubedljivo do četvrtfinala Ju Es opena

Radio sto plus pre 8 minuta
Đoković otkrio Da je promenio stil igre: Do sada sam morao da trčim za loptom i proklizavam

Đoković otkrio Da je promenio stil igre: Do sada sam morao da trčim za loptom i proklizavam

Kurir pre 18 minuta
Novak: Svašta bih pitao Rodžera i Rafu, za Taru – pobeda

Novak: Svašta bih pitao Rodžera i Rafu, za Taru – pobeda

Sport klub pre 34 minuta
Bomba je eksplodirala: Treći najveći transfer u istoriji fudbala i novi rekord

Bomba je eksplodirala: Treći najveći transfer u istoriji fudbala i novi rekord

Nova pre 34 minuta