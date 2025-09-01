Đoković ubedljivo do četvrtfinala Ju Es opena

Sedmi teniser sveta pobedio je 144. igrača na ATP listi posle sat i 51 minuta.

Đoković je u sva tri seta napravio po dva brejka, dok je Štruf u petom gemu prvog seta stigao do svog jedinog brejka na meču. U četvrtfinalu, Đoković će igrati protiv četvrtog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica, koji je posle tri seta pobedio Čeha Tomaša Mahača 6:4, 6:3, 6:3. Đoković i Fric su se do sada sastajali 10 puta, i svih 10 pobeda ostvario je srpski teniser.