Likvidiran ukrajinski političar u lavovu! Bio nacionalista, rušio Janukoviča, hitno se oglasio Zelenski! U toku je potera za ubicom (foto)

Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsednik parlamenta, ubijen je u pucnjavi, saopštio je 30. avgusta guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki.

Ranije tokom dana, Nacionalna policija je saopštila da je političar ubijen nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu. Irina Herashčenko, poslanica iz stranke Evropska solidarnost, kasnije je potvrdila da je Parubij, istaknuti političar koji je imao važnu ulogu tokom Evromajdana ubijen. Andrij Volodimirovič Parubij (1971-2025 ) bio je ukrajinski nacionalistički političar, najpoznatiji kao jedna od ključnih ličnosti za vreme evromajdanskog prevrata, odnosno u prvim