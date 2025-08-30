Potresna scena na bežanijskom groblju: Udovica Suzana pala u zagrljaj sestri pokojnog Saše Popovića, donela na grob panaiju

Na Novom bežanijskoj groblju danas porodica Popović-Jovanović daje pomen Saši Popoviću.

Suzana Jovanović sa decom Aleksandrom i Danijelom stigla na groblje. Nakon Suzane i dece, stigla je i Sašina sestra Nena Popović, koja je na spomenik donela panaiju, žito koje se isključivo služi za pomen pokojnika. Suzana joj je pritrčala u pomoć oko svega što joj je bilo potrebno. Ivanka je neutešno nema bez reči stajala ispred spomenika i neutešno plakala. Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od crvenih ruža. Ekipa Kurira