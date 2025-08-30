Unija sindikata prosvetnih radnika: Zbog sve manjeg broja đaka treba razmotriti smanjenje broja učenika po odeljenjima
Moj Novi Sad pre 41 minuta
Prema zvaničnoj statistici, broj đaka prvaka se za poslednjih deset godina smanjio za gotovo 4.000.
Zvanična statistika kaže da je u školsku 2014/2015. godinu krenulo 66.276 đaka, dok je deset godina kasnije, 1. septembra 2024. bilo 62.327 novih školaraca. U odnosu na godinu dana ranije, to jest 2023. godinu, to je 189 prvaka manje. Kada se pogleda ukupan broj đaka u osnovnim školama, on je za deset godina, u periodu od 2014. do 2024. godine manji za 58.137, što je više nego što celo Kraljevo ima stanovnika, prema popisu iz 2022. godine. Mirjana Gašić iz Unije