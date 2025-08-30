Na današnji dan, 30. avgust

Na današnji dan dogodilo se: 30. p.n.e. Umrla je egipatska kraljica Kleopatra. Prema predanju, Kleopatra je izvršila samoubistvo pustivši da je ugrize zmija otrovnica. Njenom smrću ugasila se dinastija Ptolomeja, a Egipat je postao rimska provincija. 1483. Umro je francuski kralj Luj XI, koji je tokom vladavine od 1461. uspeo da pobedi Ligu feudalaca i da ojača centralnu kraljevsku vlast. Nasledio ga je sin Šarl VIII. 1645. Holanđani i američki Indijanci sklopili