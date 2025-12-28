Nova fotografija napadača sa Novog Beograda! MUP se oglasio o muškarcu koji je zverski izbo ženu, uputili apel građanima: Zovite policiju ako ga vidite! (foto)

Nova fotografija napadača sa Novog Beograda! MUP se oglasio o muškarcu koji je zverski izbo ženu, uputili apel građanima…

Žrtva, uprkos ozbiljnim povredama, trenutno nije životno ugrožena Napadač joj je zadao nekoliko uboda i ukrao torbu Policija i dalje traga za napadačem koji je danas oko 13.15 u Ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića, na Novom Beogradu, izbo ženu (68) u hodniku zgrade u kojoj živi.

Na zvaničnom Instagram nalogu MUP-a objavili su njegovu novu fotografiju i apel građanima. - Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništva. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 - stoji u objavi. Napadač je ženu više
