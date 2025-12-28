Kamera snimila monstruma kako beži nakon što je izbo ženu pred unukom! Drži u rukama i torbu koju je oteo

Nadzorna kamera zgrade na Novom Beogradu snimila je monstruma koji je u subotu oko 13 sati izbo ženu pred unukom kako se udaljava nakon jezivog zločina! Na jednom od snimaka se vidi kako osumnjičeni šeta između zgrada, držeći ruke u džepovima, a na osnovu snimaka nadzornih kamera se veruje da je došao iz pravca Tošinog bunara.

Na drugom snimku se vidi kako se užurbano udaljava noseći u rukama nešto nalik na ranac. Snimak možete pogledati OVDE Policija, podsetimo, traga za muškarcem koji je nožem naneo jezive povrede S.Ć. pred njenim unukom u ulazu zgrade na Novom Beogradu. Žena, stara 67 godina, zadobila je više uboda po glavi i telu i trenutno se nalazi u teškom, ali stabilnom stanju. Napadač joj je zadao više uboda sa leđa pred unukom nakon čega joj je oteo torbu koju je imala kod sebe