Nevreme sa jakim vetrom i požarima u Šumadiji, naročito u Čačku i Kragujevcu

Republički hidrometeorološki zavod upozorio na olujno nevreme sa gradom i jakim vetrom, koje je izazvalo štete, saobraćajne probleme i požare u Šumadiji i najavio dolazak hladnog fronta sa nepogodama u Beogradu.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad u Srbiji tokom subote i nedelje, sa mogućnošću količine padavina većom od 20 mm za kratko vreme, naročito u jugozapadnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu se očekuju pljuskovi i grmljavine u večernjim satima subote i tokom nedelje.

Vremenski uslovi biće promenljivo oblačni i nestabilni sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, intenzivnijim posle podne i uveče, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće kratkotrajne nepogode sa gradom i obilnim padavinama. Vetar će biti slab do umeren, sa jakim jugoistočnim i južnim vetrovima u pojedinim delovima zemlje.

U Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i drugim mestima u Vojvodini očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenim pljuskovima i grmljavinom, uz temperature do oko 27 stepeni.

Meteorolozi najavljuju naglu promenu vremena sa prodorom hladnog fronta i izraženom linijom nestabilnosti tokom popodneva u Beogradu, što će doneti jače naoblačenje, pojačan vetar, pljuskove, grmljavinu i moguće nepogode sa gradom. Jak vetar je već zadesio naselje Stara kolonija. U Čačku su olujni vetrovi obarali stabla i izazvali saobraćajne probleme, a u Ulici Devet Jugovića drvo je palo na kolovoz i srećom nije izazvalo veće štete. U Šumadiji, naročito u Kragujevcu i okolini, jak olujni vetar izazvao je preko 15 požara na otvorenom prostoru, a ekipe su na terenu.