VIDEO Tuča u protestnoj koloni naprednjaka u Veterniku, intervenisala Žandarmerija

Tokom šetnje pristalica Srpske napredne stranke u Veterniku došlo je do tuče.

Tuča se desila između pristalica SNS-a u protestnoj koloni. Intervenisali su pripadnici Žandarmerije i razdvojili su dve grupe koje su se sukobile. Prema nezvaničnim informacijama novinara, tuča je navodno prvo izbila u prodavnici pa se nastavila u protestnoj koloni. Kako javlja reporterka N1, u protestnoj koloni su viđeni gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, pokrajinska premijerka Maja Gojković i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.