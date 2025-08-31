VIDEO Tuča u protestnoj koloni naprednjaka u Veterniku, intervenisala Žandarmerija

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
VIDEO Tuča u protestnoj koloni naprednjaka u Veterniku, intervenisala Žandarmerija

Tokom šetnje pristalica Srpske napredne stranke u Veterniku došlo je do tuče.

Tuča se desila između pristalica SNS-a u protestnoj koloni. Intervenisali su pripadnici Žandarmerije i razdvojili su dve grupe koje su se sukobile. Prema nezvaničnim informacijama novinara, tuča je navodno prvo izbila u prodavnici pa se nastavila u protestnoj koloni. Kako javlja reporterka N1, u protestnoj koloni su viđeni gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, pokrajinska premijerka Maja Gojković i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Potukli se „ćaciji“ u Veterniku, morala da interveniše Žandarmerija VIDEO

Potukli se „ćaciji“ u Veterniku, morala da interveniše Žandarmerija VIDEO

Nova pre 21 minuta
Žandarmerija u Novom Sadu razdvojila učesnike skupova protiv blokada i tzv. zborova između Veternika i Futoga

Žandarmerija u Novom Sadu razdvojila učesnike skupova protiv blokada i tzv. zborova između Veternika i Futoga

Euronews pre 6 minuta
VIDEO: Naprednjaci se potukli u Veterniku, letele i flaše, razdvajala ih Žandarmerija

VIDEO: Naprednjaci se potukli u Veterniku, letele i flaše, razdvajala ih Žandarmerija

Radio 021 pre 36 minuta
FOTO, VIDEO: Žandarmerija na ulazu u Futog, naprednjaci prošetali protiv blokada, manji incident u koloni

FOTO, VIDEO: Žandarmerija na ulazu u Futog, naprednjaci prošetali protiv blokada, manji incident u koloni

Radio 021 pre 31 minuta
(BLOG) Skupovi protvi blokada u Kraljevu, Batočini, kragujevački naprednjaci u prigradskom naselju Erdeč… (VIDEO)

(BLOG) Skupovi protvi blokada u Kraljevu, Batočini, kragujevački naprednjaci u prigradskom naselju Erdeč… (VIDEO)

Glas Šumadije pre 46 minuta
FOTO i VIDEO: Na dva skupa između Veternika i Futoga prisutne jake policijske snage

FOTO i VIDEO: Na dva skupa između Veternika i Futoga prisutne jake policijske snage

Moj Novi Sad pre 51 minuta
U Veterniku skup protiv blokada i skup na poziv zborova, bez incidenata

U Veterniku skup protiv blokada i skup na poziv zborova, bez incidenata

Telegraf pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Maja GojkovićNovi SadSrpska napredna strankaSNSžandarmerijaMiloš VučevićŽarko Mićin

Društvo, najnovije vesti »

Crevne bakterije i nesanica: Nova istraživanja otkrivaju vezu

Crevne bakterije i nesanica: Nova istraživanja otkrivaju vezu

Danas pre 11 minuta
Za dlaku izbegnuta tragedija: Survale se stene na put ka Guči (video)

Za dlaku izbegnuta tragedija: Survale se stene na put ka Guči (video)

Blic pre 6 minuta
Kavčić: Uništenje nacije ne zahteva upotrebu atomskih bombi ili raketa, potrebno je samo sniziti kvalitet obrazovanja

Kavčić: Uništenje nacije ne zahteva upotrebu atomskih bombi ili raketa, potrebno je samo sniziti kvalitet obrazovanja

Danas pre 21 minuta
Guverner Ilinoisa protiv Trampove vojne invazije Čikaga

Guverner Ilinoisa protiv Trampove vojne invazije Čikaga

Beta pre 16 minuta
Humanitarna flotila isplovila u dosad najvećem pokušaju da se probije izraelska blokada Gaze

Humanitarna flotila isplovila u dosad najvećem pokušaju da se probije izraelska blokada Gaze

Beta pre 16 minuta