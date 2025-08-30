Đoković nadmašio Federera i uradio nešto što niko nije već 34 godine na US Openu

U to da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena već smo se odavno uverili a Srbin je sada ponovo to pokazao.

Novak Đoković je pobedio Kamerona Norija u trećoj rundi US Opena sa 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3 i nadmašio više rekorda. Oborio je svoj lični rekord, ali i onaj koji je držao Rodžer Federer – po broju pobeda na betonu. Novak je ostvario 192. trijumf na tvrdoj podlozi i tako pretekao legendarnog Švajcarca na večnoj listi. Tu nije kraj rekordima pošto je Novak uradio nešto što nije viđeno 34 godine na US Openu. Još od 1991. godine i podviga Džimija Konorsa – Đoković je