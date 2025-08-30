Policija rasvetlila ubistvo kod Svrljiga, ubio osamdesetogodišnjaka pa sakrio njegovo telo u šumu

Policija je uhapsila LJ.T. (81) iz okoline Svrljiga zbog osnovane sumnje da je pre dva dana počinio ubistvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On se sumnjiči da je prekjuče, u okolini Svrljiga, hicem iz puške usmrtio osamdesetogodišnjeg muškarca, a potom u šumi sakrio njegovo beživotno telo. Policija je pronašla i pušku za koju se sumnja da je korišćena prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.