Policija rasvetlila ubistvo kod Svrljiga, ubio osamdesetogodišnjaka pa sakrio njegovo telo u šumu

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Policija rasvetlila ubistvo kod Svrljiga, ubio osamdesetogodišnjaka pa sakrio njegovo telo u šumu

Policija je uhapsila LJ.T. (81) iz okoline Svrljiga zbog osnovane sumnje da je pre dva dana počinio ubistvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On se sumnjiči da je prekjuče, u okolini Svrljiga, hicem iz puške usmrtio osamdesetogodišnjeg muškarca, a potom u šumi sakrio njegovo beživotno telo. Policija je pronašla i pušku za koju se sumnja da je korišćena prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Muškarac star osmadeset jednu godinu usmrtio osamdesetogodišnjaka

Muškarac star osmadeset jednu godinu usmrtio osamdesetogodišnjaka

Jug press pre 42 minuta
Uhapšen muškarac koji se sumnjiči za ubistvo osamdesetogodišnjaka

Uhapšen muškarac koji se sumnjiči za ubistvo osamdesetogodišnjaka

Gradski portal 018 pre 32 minuta
Ubio muškarca pa telo sakrio u šumi

Ubio muškarca pa telo sakrio u šumi

Stav.life pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni da je iz puške ubio osamdesetogodišnjaka u okolini Svrljiga

Uhapšen osumnjičeni da je iz puške ubio osamdesetogodišnjaka u okolini Svrljiga

Euronews pre 1 sat
Uhapšen 81-godišnjak osumnjičen za ubistvo kod Svrljiga

Uhapšen 81-godišnjak osumnjičen za ubistvo kod Svrljiga

Radio 021 pre 2 sata
Uhapšen muškarac koji se sumnjiči za ubistvo osamdesetogodišnjaka

Uhapšen muškarac koji se sumnjiči za ubistvo osamdesetogodišnjaka

Niške vesti pre 2 sata
Ubio pa prikrio ubistvo? Puškom upucao nesrećnog komšiju kod Svrljiga leš pronađen sakriven u ataru

Ubio pa prikrio ubistvo? Puškom upucao nesrećnog komšiju kod Svrljiga leš pronađen sakriven u ataru

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMinistarstvo unutrašnjih poslovaSvrljigPolicijahapšenje

Hronika, najnovije vesti »

Tragedija kod Bogatića: Tinejdžer stradao na farmi FOTO

Tragedija kod Bogatića: Tinejdžer stradao na farmi FOTO

Nova pre 2 minuta
Ovo je ubica iz Svrljiga: Policija ga dovela na mesto zločina FOTO

Ovo je ubica iz Svrljiga: Policija ga dovela na mesto zločina FOTO

Nova pre 12 minuta
"Ubio komšiju, umotao telo i vozio kroz selo na traktoru": Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga: "Videli smo…

"Ubio komšiju, umotao telo i vozio kroz selo na traktoru": Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga: "Videli smo da je nešto u najlonu"

Blic pre 2 minuta
Srpkinja nestala u moru kod Soluna: U toku opsežna potraga: Mobilisani spasilački timovi

Srpkinja nestala u moru kod Soluna: U toku opsežna potraga: Mobilisani spasilački timovi

Blic pre 12 minuta
Prošao na crveno, pa udario i prešao preko devojčice: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu…

Prošao na crveno, pa udario i prešao preko devojčice: Saslušan vozač autobusa koji je izazvao jezivu nesreću u Zemunu: Otkriveni novi detalji tragedije

Blic pre 12 minuta