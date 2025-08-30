Zelenski i Modi koordinirali stavove pred samit Šangajske organizacije za saradnju

Zelenski i Modi koordinirali stavove pred samit Šangajske organizacije za saradnju

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i indijski premijer Narendra Modi koordinirali su tokom telefonskog razgovora stavove pred samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), saopšteno je iz kabineta predsednika Ukrajine.

Zelenski je obavestio indijskog premijera o razgovorima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu uz učešće evropskih lidera, napominjući da je to bio „produktivan, važan razgovor, zajednička vizija partnera o tome kako postići pravi mir”. „Ukrajina je potvrdila da je spremna da se sastane sa ruskim liderom... Tokom ove dve nedelje nakon razgovora u Vašingtonu, kada je Rusija trebalo da se pripremi za diplomatiju, Moskva nije dala nijedan pozitivan signal,
Samit ŠOS-a u Tjenđinu: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti

Prijateljstvo Rusije i Kine neće uticati na rusko-američku saradnju

AP: ko iz sveta dolazi na samit i vojnu paradu u Kini

Kineski lider dočekuje strane lidere pre regionalnog samita

Ruski zvaničnik najavio sastanak Vučića i Putina u Pekingu

Ko iz sveta dolazi na samit i vojnu paradu u Kini

Kineski lider dočekuje strane lidere pre regionalnog samita

Tramp u lošijem pravnom položaju jer je sud poništio njegove samostalne odluke o carinama

Merc: Završetak rata u Ukrajini zavisiće od ruske ekonomije

Modi razgovarao sa Zelenskim uoči regionalnog samita u Kini

Putin sada zaista ide na sve ili ništa! Počinje ključna operacija na Mediteranu: Cilj je nešto o čemu je dugo sanjao, ali…

Zelenski odbija tampoznu: "Ko ne razume moderne ratne tehnologije priča ovakve stvari!"

