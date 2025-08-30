Susret Putina i Sija odličan trenutak za usaglašavanje stavova

Susret ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog kolege Si Đinpinga je izuzetno važan, posebno zbog trenutka u kojem se dešava i predstavlja priliku da dve zemlje usaglase stavove o odnosu prema SAD, kaže za Sputnjik stručnjak za Kinu Frančesko Siši.

„Ovaj sastanak se vremenski dešava između sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa Putinom i sastanka između Trampa sa Si Đinpingom, koji će se možda održati u oktobru“, kaže Siši. Zato je, prema njegovim rečima, veoma važno za bilateralne odnose da se usaglase stavovi između dve zemlje o tome kako dve zemlje žele da se postave prema Sjedinjenim Američkim Državama. Upitan da prokomentariše ekonomske odnose Rusije i Kine, on je podsetio na Putinovu izjavu
