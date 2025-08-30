Najveća škola u Srbiji uputila pismo Dejanu Vuku Stankoviću i najavila štrajk od ponedeljka

Pravda pre 1 sat
Najveća škola u Srbiji uputila pismo Dejanu Vuku Stankoviću i najavila štrajk od ponedeljka

Kolektiv OŠ "Pavle Savić" u Beogradu uputio je pismo ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću u kom je izrazio oštro neslaganje sa najavom o razrešenju direktora škole Milana Krstića. U pismu su naveli da je na sastanku kolektiva odlučeno da i pored potpune spremnosti za početak nove školske godine nastava neće biti realizovana od 1. septembra i to "sve dok ne stigne izveštaj prosvetnog inspektora ili potvrda da Krstić neće biti razrešen".

„Tokom organizacije početka školske godine i regularnog sprovođenja nastavnog procesa, vest o razrešenju direktora izazvala je veliko nezadovoljstvo i zabrinutost svih članova kolektiva. Planovi i programi nastave su spremni, timovi sastavljeni, raspored časova usaglašen, ali je izostao izveštaj republičkoh inspektora na osnovu kojeg je razrešenje najavljeno. Kolektiv ne pristaje na ovakvu komunikaviju sa republikom inspekcijom, jer upravo nepostojanje inspektora
