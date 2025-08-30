Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Dok studenti mesecima protestuju tražeći utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, s vremena na vreme na ulice izlaze i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke - zbog čega?

EPA Pristalice Srpske napredne stranke na skupu u Beogradu Dok studenti mesecima protestuju širom Srbije, tražeći utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi, s vremena na vreme na ulice izlaze i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke. U poslednje vreme posebno - protestuju protiv studentskih protesta i blokada. U dugoj polovini avgusta održali su skupove u 75 gradova i opština, a ovog vikenda
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

SNS opet organizuje okupljanja „protiv blokada“ u više mesta, a na spisku nema Niša

SNS opet organizuje okupljanja „protiv blokada“ u više mesta, a na spisku nema Niša

Južne vesti pre 27 minuta
“Sns više nema snage da napravi ogroman miting”: Šta bi se desilo da na skupove protiv blokada pozovu Vučić i ministri?

“Sns više nema snage da napravi ogroman miting”: Šta bi se desilo da na skupove protiv blokada pozovu Vučić i ministri?

Pravda pre 26 minuta
Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

BBC News pre 1 sat
Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Južne vesti pre 1 sat
Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Danas pre 1 sat
Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

NIN pre 1 sat
“SNS više nema snage da napravi ogroman miting”: Šta bi se desilo da na skupove protiv blokada pozovu Vučić i ministri?

“SNS više nema snage da napravi ogroman miting”: Šta bi se desilo da na skupove protiv blokada pozovu Vučić i ministri?

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaNaprednjaci

Politika, najnovije vesti »

Linta: Nema normalizacije bez rasvetljavanja sudbine svih nestalih lica u regionu

Linta: Nema normalizacije bez rasvetljavanja sudbine svih nestalih lica u regionu

RTV pre 1 minut
Konstitutivna sednice u Prištini: Glasa se za potpredsednika skupštine iz srpske zajednice

Konstitutivna sednice u Prištini: Glasa se za potpredsednika skupštine iz srpske zajednice

Blic pre 2 minuta
Vučić odgovorio Gardijanu: Srbija je demokratija, ali ne prihvata nasilje prikriveno kao aktivizam

Vučić odgovorio Gardijanu: Srbija je demokratija, ali ne prihvata nasilje prikriveno kao aktivizam

NIN pre 1 minut
Odalović: Zagreb i Priština opstruišu potragu za nestalim licima

Odalović: Zagreb i Priština opstruišu potragu za nestalim licima

Danas pre 22 minuta
SNS opet organizuje okupljanja „protiv blokada“ u više mesta, a na spisku nema Niša

SNS opet organizuje okupljanja „protiv blokada“ u više mesta, a na spisku nema Niša

Južne vesti pre 27 minuta