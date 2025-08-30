Otkud i naprednjaci na ulicama Srbije

Dok studenti mesecima protestuju tražeći utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, s vremena na vreme na ulice izlaze i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke - zbog čega?

EPA Pristalice Srpske napredne stranke na skupu u Beogradu Dok studenti mesecima protestuju širom Srbije, tražeći utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi, s vremena na vreme na ulice izlaze i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke. U poslednje vreme posebno - protestuju protiv studentskih protesta i blokada. U dugoj polovini avgusta održali su skupove u 75 gradova i opština, a ovog vikenda