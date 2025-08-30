Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad Kameronom Norijem da je zadovoljan trijumfom, kao i da povreda koju je zadobio nije ozbiljnije prirode.

Đoković je u četiri seta nadigrao Norija i plasirao se u osminu finala Ju-Es opena. Posle meča je izjavio da je dobar servis bio najzaslužniji za pobedu. Zabeležio je čak 18 asova, što je njegov rekord na Ju-Es openu. "U drugom setu je pao nivo servisa, odnosno igre. Napravio sam nekoliko grešaka. Mislim da sam najbolje servirao na turniru, tako da sam zadovoljan kako sam ga izvodio večeras", rekao je Đoković. Izjavio je i da je propuštanje turnira nakon Vimbldona