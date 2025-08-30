Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

RTS pre 37 minuta
Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad Kameronom Norijem da je zadovoljan trijumfom, kao i da povreda koju je zadobio nije ozbiljnije prirode.

Đoković je u četiri seta nadigrao Norija i plasirao se u osminu finala Ju-Es opena. Posle meča je izjavio da je dobar servis bio najzaslužniji za pobedu. Zabeležio je čak 18 asova, što je njegov rekord na Ju-Es openu. "U drugom setu je pao nivo servisa, odnosno igre. Napravio sam nekoliko grešaka. Mislim da sam najbolje servirao na turniru, tako da sam zadovoljan kako sam ga izvodio večeras", rekao je Đoković. Izjavio je i da je propuštanje turnira nakon Vimbldona
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

RTV pre 37 minuta
Đoković potopio Norija sjajnim servisom (video)

Đoković potopio Norija sjajnim servisom (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Novak o snovima: Imao sam predskazanje za naše drugo dete

Novak o snovima: Imao sam predskazanje za naše drugo dete

Sport klub pre 1 sat
Novak: "Žena će me ubiti, ali..."

Novak: "Žena će me ubiti, ali..."

B92 pre 1 sat
"Imao sam predskazanje...": Đoković pričao o snovima i šta je sanjao pre nego što mu se rodila ćerka

"Imao sam predskazanje...": Đoković pričao o snovima i šta je sanjao pre nego što mu se rodila ćerka

Telegraf pre 1 sat
Ne kaže se džabe "stara mušterija" - Novak oborio dva rekorda protiv Norija, ali i zabrinuo navijače

Ne kaže se džabe "stara mušterija" - Novak oborio dva rekorda protiv Norija, ali i zabrinuo navijače

Sportske.net pre 2 sata
Đoković u osmini finala Ju-Es opena

Đoković u osmini finala Ju-Es opena

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićVimbldon

Sport, najnovije vesti »

Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

RTV pre 37 minuta
Pešić otkazao trening

Pešić otkazao trening

Danas pre 17 minuta
Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Košarkaši Srbije danas protiv Letonije, Petrušev kažnjen uslovno

Radio 021 pre 21 minuta
Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

Đoković: Za sve protivnike koji gledaju – bolji sam nego ikada pre

RTS pre 37 minuta
Milan "namestio" odbranu u Apuliji, ali Tare ide "glavom kroz zid" za najveće pojačanje!

Milan "namestio" odbranu u Apuliji, ali Tare ide "glavom kroz zid" za najveće pojačanje!

Sportske.net pre 1 minut