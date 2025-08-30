Gaćinović: Siguran sam da će Zvezda doći u najjačem sastavu, daćemo sve od sebe da rezultat bude povoljan

Fudbaleri Novog Pazara dočekaće u 7.kolu Superlige Srbije ekipu Crvene Zvezde.

Meč je na programu u nedelju u 19:30h na Gradskom stadionu pred decom do 15 godina i pripadnicama lepšeg pola. Šef stručnog štaba Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je da će ekipa dati maksimum resprektujući protivnika koji je nesrećno izgubio u kvalifikacijama za Ligu šampiona. ” Oni će doći u najjačem sastavu i sigurno će hteti da pokažu da su i dalje najjači u domaćoj ligi. Ne očekujem da dođu nekom rezervnom sastavu, Moramo dati sve od sebe kako bismo