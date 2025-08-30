Kakvu ''devetku'' Partizan danas ima, Mance bi bio ponosan...

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Kakvu ''devetku'' Partizan danas ima, Mance bi bio ponosan...
Kao nekada Dragan Mance... Partizan je večeras u emotivnoj atmosferi na stadionu u Humskoj na dostojan način obeležio 40. godišnjicu tragične smrti legendarnog napadača Dragana Mancea, a da uspomena na njega bude još upečatljivija, potrudio se 18-godišnji crnogorski napadač Andrej Kostić, momak koji je rešio duel sedmog kola Super lige Srbijed protiv Radnika iz Surdulice. Meč je završen rezultatom 2:0 u korist Partizana, a supertalentovani Kostić je nastavio sa
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Milojević spreman za gostovanje u novom pazaru: Istakao ambicije i u Ligi Evrope! Srđan blagojević nakon radnika: „Lep omaž…

Milojević spreman za gostovanje u novom pazaru: Istakao ambicije i u Ligi Evrope! Srđan blagojević nakon radnika: „Lep omaž igračima i Draganu Manceu“

Hot sport pre 52 minuta
Partizan srušio bedem radnika i slavio: Crno-beli džoker Andrej Kostić i Bibras Natho pogađali za tri boda! Srđan Blagojević…

Partizan srušio bedem radnika i slavio: Crno-beli džoker Andrej Kostić i Bibras Natho pogađali za tri boda! Srđan Blagojević nakon radnika: „Lep omaž igračima i Draganu Manceu“

Hot sport pre 52 minuta
Često osporavan da je užasan fudbaler, ali igra samo za velikane: Čelsi prodao još jednog ofanzivca! Srđan blagojević nakon…

Često osporavan da je užasan fudbaler, ali igra samo za velikane: Čelsi prodao još jednog ofanzivca! Srđan blagojević nakon radnika: „Lep omaž igračima i Draganu Manceu“

Hot sport pre 52 minuta
(Poluvreme) bez golova u humskoj: Partizan propustio par dobrih prilika protiv Radnika! Srđan Blagojević nakon Radnika: „Lep…

(Poluvreme) bez golova u humskoj: Partizan propustio par dobrih prilika protiv Radnika! Srđan Blagojević nakon Radnika: „Lep omaž igračima i Draganu Manceu“

Hot sport pre 52 minuta
UŽIVO - Andrej Kostić u čast Dragana Mancea, Partizan poveo u Humskoj!

UŽIVO - Andrej Kostić u čast Dragana Mancea, Partizan poveo u Humskoj!

Sportske.net pre 1 sat
Kostić oživeo Mancea za mirnu noć u Humskoj: Partizan uz muku preskočio Radnik

Kostić oživeo Mancea za mirnu noć u Humskoj: Partizan uz muku preskočio Radnik

Euronews pre 1 sat
Gaćinović pred Crvenu zvezdu: Poraslo nam je samopouzdanje

Gaćinović pred Crvenu zvezdu: Poraslo nam je samopouzdanje

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanSurdulica

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Evrobasket: Moćna Turska slavila sa 41 razlike

Danas pre 32 minuta
Partizan na korak od Lige Evrope

Partizan na korak od Lige Evrope

Danas pre 57 minuta
Superliga Srbije: Partizan u finišu došao do trijumfa

Superliga Srbije: Partizan u finišu došao do trijumfa

Danas pre 1 sat
Poznat raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope

Poznat raspored utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope

Danas pre 1 sat
Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića

Pešić pričao o povredi Bogdana Bogdanovića

Danas pre 2 sata