Đoković: Ako je iko bio otvoren i radoznao da proba sve što medicina i nauka nude, to sam ja, ali telo ne sluša

Sportski žurnal pre 9 minuta
Đoković: Ako je iko bio otvoren i radoznao da proba sve što medicina i nauka nude, to sam ja, ali telo ne sluša

“Biološke godine ne možeš da vratiš”

Novak Đoković je govorio o bolu u leđima koji je osetio juče u meču koji je dobio protiv Kamerona Norija, 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3, za plasman u osminu finala. - Vodio sam 5:3, mislim da je bilo 30:15, odigrali smo uzbudljiv poen. Bio sam na mreži, kretao sam se u desnu stranu i uradio brz pokret, osetio sam levu stranu leđa. Završio sam taj gem i osetio da mi treba terapija. Rekao sam Kameronu na mreži da mi nije namera da ga ometam. Apsolutno nije bilo tako, ali mi
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Šok iz rige: Svetislav Pešić sve iznenadio potezom pred meč sa Letonijom! Đoković slomio norija: Nova pobeda i novi plasman u…

Šok iz rige: Svetislav Pešić sve iznenadio potezom pred meč sa Letonijom! Đoković slomio norija: Nova pobeda i novi plasman u osminu finala US opena!

Hot sport pre 4 minuta
Selektor Pešić otkazao trening! Posle haosa na meču sa Portugalom odlučio se za ovaj potez! Evo i zbog čega!

Selektor Pešić otkazao trening! Posle haosa na meču sa Portugalom odlučio se za ovaj potez! Evo i zbog čega!

Kurir pre 5 minuta
Pešić otkazao trening pred duel sa Letonijom

Pešić otkazao trening pred duel sa Letonijom

B92 pre 5 minuta
Predstavljamo trećeg rivala Srbije na Eurobasketu: Letonija nije samo Porzingis, čeka nas ludilo sa tribina

Predstavljamo trećeg rivala Srbije na Eurobasketu: Letonija nije samo Porzingis, čeka nas ludilo sa tribina

Telegraf pre 4 minuta
FIBA kaznila Petruševa

FIBA kaznila Petruševa

Danas pre 15 minuta
Petrušev je kažnjen: Fiba izrekla sankciju srpskom košarkašu zbog nesportskog poteza! Čukarički se vratio kući, ali nije mogao…

Petrušev je kažnjen: Fiba izrekla sankciju srpskom košarkašu zbog nesportskog poteza! Čukarički se vratio kući, ali nije mogao do bodova: Ofk iskoristio igrača više i slavio u gradskom derbiju!

Hot sport pre 55 minuta
Fiba kaznila Petruševa, nastup protiv Letonije nije ugrožen

Fiba kaznila Petruševa, nastup protiv Letonije nije ugrožen

RTS pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak Đoković

Sport, najnovije vesti »

Šok iz rige: Svetislav Pešić sve iznenadio potezom pred meč sa Letonijom! Đoković slomio norija: Nova pobeda i novi plasman u…

Šok iz rige: Svetislav Pešić sve iznenadio potezom pred meč sa Letonijom! Đoković slomio norija: Nova pobeda i novi plasman u osminu finala US opena!

Hot sport pre 4 minuta
Selektor Pešić otkazao trening! Posle haosa na meču sa Portugalom odlučio se za ovaj potez! Evo i zbog čega!

Selektor Pešić otkazao trening! Posle haosa na meču sa Portugalom odlučio se za ovaj potez! Evo i zbog čega!

Kurir pre 5 minuta
Pešić otkazao trening pred duel sa Letonijom

Pešić otkazao trening pred duel sa Letonijom

B92 pre 5 minuta
Predstavljamo trećeg rivala Srbije na Eurobasketu: Letonija nije samo Porzingis, čeka nas ludilo sa tribina

Predstavljamo trećeg rivala Srbije na Eurobasketu: Letonija nije samo Porzingis, čeka nas ludilo sa tribina

Telegraf pre 4 minuta
Ne kaže se džabe "stara mušterija" - Novak oborio dva rekorda protiv Norija, ali i zabrinuo navijače

Ne kaže se džabe "stara mušterija" - Novak oborio dva rekorda protiv Norija, ali i zabrinuo navijače

Sportske.net pre 49 minuta