Nemačka silovita protiv Litvanije, Italijani savladali Džikićevu Gruziju

Sputnik pre 1 sat
Nemačka silovita protiv Litvanije, Italijani savladali Džikićevu Gruziju

Košarkaši Nemačke savladali su Litvaniju na Evropskom prvenstvu rezultatom 107:88. Pobede su ostvarili i Estonci nad Češkom, te Italijani nad Gruzijom, kao i Belgijanci nad Islandom.

Od starta je Nemačka nametnula ritam i povela. Sredinom deonice Litvanci su uspeli da preuzmu vođstvo, ali samo na kratko. Do kraja prve četvrtine Nemačka je došla do dvocifrene razlike. Varirala je ta razlika tokom druge deonice, smanjila je Litvanija zaostatak na pet poena, ali ponovo je usledio nalet Nemačke. Sredinom treće deonice Nemci su povećali prednost na čak 19 poena. Tokom poslednjih deset minuta situacija se nije promenila, Nemačka je samo potvrdila
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Nemačka ozbiljna u nameri da osvoji i evropsko zlato: Litvanija pregažena! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu…

Nemačka ozbiljna u nameri da osvoji i evropsko zlato: Litvanija pregažena! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu poena Srbije: Orlovi vode u najtežem izazovu do sada!

Hot sport pre 16 minuta
Rasizam od strane Litvanaca: Nemci žestoko vređani na rasnoj osnovi! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu poena…

Rasizam od strane Litvanaca: Nemci žestoko vređani na rasnoj osnovi! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu poena Srbije: Orlovi vode u najtežem izazovu do sada!

Hot sport pre 16 minuta
Nemačka pobedili Litvaniju

Nemačka pobedili Litvaniju

Sportski žurnal pre 1 sat
Italija velikom serijom slomila Džikićevu Gruziju, košmar za Toka

Italija velikom serijom slomila Džikićevu Gruziju, košmar za Toka

Sport klub pre 1 sat
Evrobasket, četvrti dan: Nemačka ‘kiša’ trojki srušila Litvance, Italija bolja od Gruzije

Evrobasket, četvrti dan: Nemačka ‘kiša’ trojki srušila Litvance, Italija bolja od Gruzije

Danas pre 1 sat
Evrobasket: Svetski šampion lako izašao na kraj sa Litvancima

Evrobasket: Svetski šampion lako izašao na kraj sa Litvancima

Danas pre 2 sata
Nemačka zgazila Litvaniju: Ubacili preko stotke, Eurobasket drhti

Nemačka zgazila Litvaniju: Ubacili preko stotke, Eurobasket drhti

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoCrna GoraBosnaHercegovinaSlovenijaBosna i HercegovinaIzraelGruzijaKiparGrčkaLitvanijaČeškaEstonijaItalijaPortugalVelika BritanijaNemačkaBelgijaPoljskaŠvedskaFinskaTurskaŠpanijaFrancuskasport

Sport, najnovije vesti »

Srbija vodi na poluvremenu protiv Letonije, Micić pod kritikama navijača

Srbija vodi na poluvremenu protiv Letonije, Micić pod kritikama navijača

Naslovi.ai pre 16 minuta
Eurobasket: Italijani nisu dozvolili da prođu kao Španci

Eurobasket: Italijani nisu dozvolili da prođu kao Španci

Danas pre 16 minuta
Amorim da se zahvali VAR sobi, Junajted iz penala u 90+ do pobede, Petrović upisao "CS", eksplozija u Sanderlendu!

Amorim da se zahvali VAR sobi, Junajted iz penala u 90+ do pobede, Petrović upisao "CS", eksplozija u Sanderlendu!

Sportske.net pre 6 minuta
Petrušev je kažnjen: Fiba izrekla sankciju srpskom košarkašu zbog nesportskog poteza! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo…

Petrušev je kažnjen: Fiba izrekla sankciju srpskom košarkašu zbog nesportskog poteza! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu poena Srbije: Orlovi vode u najtežem izazovu do sada!

Hot sport pre 16 minuta
Srbija veliki favorit: Kladionice unapred proglasile pobedu protiv Letonije! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu…

Srbija veliki favorit: Kladionice unapred proglasile pobedu protiv Letonije! (poluvreme) Nikola Jokić ubacio gotovo polovinu poena Srbije: Orlovi vode u najtežem izazovu do sada!

Hot sport pre 16 minuta