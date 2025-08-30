Nemačka silovita protiv Litvanije, Italijani savladali Džikićevu Gruziju

Košarkaši Nemačke savladali su Litvaniju na Evropskom prvenstvu rezultatom 107:88. Pobede su ostvarili i Estonci nad Češkom, te Italijani nad Gruzijom, kao i Belgijanci nad Islandom.

Od starta je Nemačka nametnula ritam i povela. Sredinom deonice Litvanci su uspeli da preuzmu vođstvo, ali samo na kratko. Do kraja prve četvrtine Nemačka je došla do dvocifrene razlike. Varirala je ta razlika tokom druge deonice, smanjila je Litvanija zaostatak na pet poena, ali ponovo je usledio nalet Nemačke. Sredinom treće deonice Nemci su povećali prednost na čak 19 poena. Tokom poslednjih deset minuta situacija se nije promenila, Nemačka je samo potvrdila