Ovoga se Bogdan najviše plašio: Šta je zadesilo kapitena Srbije

Story pre 20 minuta
Ovoga se Bogdan najviše plašio: Šta je zadesilo kapitena Srbije
Srbija je pobedila Portugal rezultatom 80:69. Ali iza te brojke krije se priča koja je zabrinula sve ljubitelje košarke. Umesto opuštene utakmice, dobili smo nervozu, nesrećno isključenje Filipa Petruševa i – ono što je najviše uznemirilo navijače - povredu kapitena Bogdana Bogdanovića. Iako je ostao do kraja uz saigrače i u svlačionici ih dočekao uz reči „Bravo ljudi“, atmosfera daleko od euforične. Svi su bili svesni da povreda lidera može da promeni tok
Otvori na story.rs

Povezane vesti »

Loše vesti iz Rige, svi smo uz Bogdana Bogdanovića

Loše vesti iz Rige, svi smo uz Bogdana Bogdanovića

Hello pre 1 sat
Nismo bili redi for d gejm

Nismo bili redi for d gejm

Sport klub pre 57 minuta
"Tad nas je Jokić spasio": Marinković objasnio u kojem trenutku je Nikola bio važan za pobedu

"Tad nas je Jokić spasio": Marinković objasnio u kojem trenutku je Nikola bio važan za pobedu

Mondo pre 1 sat
VIDEO Trenutak kada je kamera snimila Bogdana u svlačionici: Jokić bio pored njega, prišao i Avramović

VIDEO Trenutak kada je kamera snimila Bogdana u svlačionici: Jokić bio pored njega, prišao i Avramović

Nova pre 2 sata
Problem ili oprez – povreda Bogdanovića

Problem ili oprez – povreda Bogdanovića

Sputnik pre 2 sata
Kad je Bogdanović ušetao u svlačionicu, sve je postalo jasno: Srbija strepi, kapiten čeka dijagnozu

Kad je Bogdanović ušetao u svlačionicu, sve je postalo jasno: Srbija strepi, kapiten čeka dijagnozu

Mondo pre 2 sata
Srbija na skeneru B92.sport: Alarm

Srbija na skeneru B92.sport: Alarm

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPortugal

Društvo, najnovije vesti »

Stručnjak otkriva zašto zatvorena vrata frustriraju mačke

Stručnjak otkriva zašto zatvorena vrata frustriraju mačke

N1 Info pre 20 minuta
Naslovne strane za subotu 30. avgust 2025. godine

Naslovne strane za subotu 30. avgust 2025. godine

Beta pre 22 minuta
Ako se bavite rizičnim zanimanjem ili hobijem put do kredita može da vam bude teži: Kako se rade procene?

Ako se bavite rizičnim zanimanjem ili hobijem put do kredita može da vam bude teži: Kako se rade procene?

Euronews pre 31 minuta
Blagovest

Blagovest

Peščanik pre 16 minuta
Podrška Filozofskom u Novom Sadu

Podrška Filozofskom u Novom Sadu

Peščanik pre 31 minuta