Ovoga se Bogdan najviše plašio: Šta je zadesilo kapitena Srbije

Srbija je pobedila Portugal rezultatom 80:69. Ali iza te brojke krije se priča koja je zabrinula sve ljubitelje košarke. Umesto opuštene utakmice, dobili smo nervozu, nesrećno isključenje Filipa Petruševa i – ono što je najviše uznemirilo navijače - povredu kapitena Bogdana Bogdanovića. Iako je ostao do kraja uz saigrače i u svlačionici ih dočekao uz reči „Bravo ljudi“, atmosfera daleko od euforične. Svi su bili svesni da povreda lidera može da promeni tok