Izbodeni muškarac u gaćama izašao na ulicu da traži pomoć: Horor u centru Beograda

Telegraf pre 21 minuta  |  Telegraf.rs/ Informer
Izbodeni muškarac u gaćama izašao na ulicu da traži pomoć: Horor u centru Beograda

M.M. (41) koji je rano jutros izboden u stanu u centru Beograda, izašao je u donjem vešu na ulicu da potraži pomoć.

Nesrećni muškarac, koji je, prema nezvaničnim informacijama, zadobio dva uboda prebačen je u bolnicu. U zgradi u kojoj se sve desilo su vidljivi tragovi krvi. Muškarac je izboden u stanu gde je bio sa ženom. U zgradi u kojoj se sve desilo su vidljivi tragovi krvi od drugog sprata sve do ulaza u zgradu. Komšije koje žive u tom ulazu kažu da je muškarac izašao u gaćama na ulicu i tražio pomoć. U hodniku zgrade je pronađen i nož, a pretpostavlja se da je izbodeni
