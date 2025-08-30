Sabalenka nastavila sjajan niz, pa poručila posle ulaska u 1/8 finala: "Želela sam ovu osvetu više nego išta"

Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, plasirala se u osminu finala US Opena, savladavši Kanađanku Lejlu Fernandez sa 6:3, 7:6(7:2) u duelu koji je nosio i emocionalni naboj – jer se Sabalenka osvetila za bolan poraz iz 2021. godine, kada ju je Fernandez tada kao tinejdžerka izbacila u polufinalu Njujorka.

Ovoga puta, nije bilo iznenađenja. Sabalenka je za 99 minuta igre rešila meč u svoju korist, a odlučujući taj-brejk u drugom setu potvrdio je još jedan neverovatan rekord – 18. uzastopna pobeda u taj-brejkovima! – Želela sam ovu osvetu više nego išta. Bio je to težak poraz tada, velika lekcija. Danas sam samo htela da sebi dokažem da sam izrasla kao igračica i da sam naučila šta je trebalo – rekla je emotivno Sabalenka nakon meča i dodala: – Mentalno sam jako