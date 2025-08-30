Sabalenka nastavila sjajan niz, pa poručila posle ulaska u 1/8 finala: "Želela sam ovu osvetu više nego išta"

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
Sabalenka nastavila sjajan niz, pa poručila posle ulaska u 1/8 finala: "Želela sam ovu osvetu više nego išta"

Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, plasirala se u osminu finala US Opena, savladavši Kanađanku Lejlu Fernandez sa 6:3, 7:6(7:2) u duelu koji je nosio i emocionalni naboj – jer se Sabalenka osvetila za bolan poraz iz 2021. godine, kada ju je Fernandez tada kao tinejdžerka izbacila u polufinalu Njujorka.

Ovoga puta, nije bilo iznenađenja. Sabalenka je za 99 minuta igre rešila meč u svoju korist, a odlučujući taj-brejk u drugom setu potvrdio je još jedan neverovatan rekord – 18. uzastopna pobeda u taj-brejkovima! – Želela sam ovu osvetu više nego išta. Bio je to težak poraz tada, velika lekcija. Danas sam samo htela da sebi dokažem da sam izrasla kao igračica i da sam naučila šta je trebalo – rekla je emotivno Sabalenka nakon meča i dodala: – Mentalno sam jako
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Đoković - Nori: Novak osvojio treći set i odmah napravio brejk u četvrtom

Đoković - Nori: Novak osvojio treći set i odmah napravio brejk u četvrtom

Kurir pre 28 minuta
Đoković: Jači sam i mlađi nego ikada

Đoković: Jači sam i mlađi nego ikada

Sport klub pre 2 minuta
Đoković jači od Norija i problema sa leđima: Novak obezbedio plasman u 4. kolo US Opena

Đoković jači od Norija i problema sa leđima: Novak obezbedio plasman u 4. kolo US Opena

Euronews pre 8 minuta
Đoković: "Za protivnike koji gledaju - bolji sam nego ikada"

Đoković: "Za protivnike koji gledaju - bolji sam nego ikada"

B92 pre 3 minuta
Đokovićevih 7:0 protiv Britanca - vreme je za korak više protiv Nemca

Đokovićevih 7:0 protiv Britanca - vreme je za korak više protiv Nemca

B92 pre 3 minuta
Đoković „proključao“ od besa, ponavljao čoveku od poverenja jednu reč VIDEO

Đoković „proključao“ od besa, ponavljao čoveku od poverenja jednu reč VIDEO

Nova pre 53 minuta
Sabalenka se revanširala finalistkinji US Opena

Sabalenka se revanširala finalistkinji US Opena

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenNjujorkArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Đoković - Nori: Novak osvojio treći set i odmah napravio brejk u četvrtom

Đoković - Nori: Novak osvojio treći set i odmah napravio brejk u četvrtom

Kurir pre 28 minuta
Đoković jači od Norija i problema sa leđima: Novak obezbedio plasman u 4. kolo US Opena

Đoković jači od Norija i problema sa leđima: Novak obezbedio plasman u 4. kolo US Opena

Euronews pre 8 minuta
Đoković: Jači sam i mlađi nego ikada

Đoković: Jači sam i mlađi nego ikada

Sport klub pre 2 minuta
Đoković: "Za protivnike koji gledaju - bolji sam nego ikada"

Đoković: "Za protivnike koji gledaju - bolji sam nego ikada"

B92 pre 3 minuta
Đokovićevih 7:0 protiv Britanca - vreme je za korak više protiv Nemca

Đokovićevih 7:0 protiv Britanca - vreme je za korak više protiv Nemca

B92 pre 3 minuta